TikTok ultrapassa Instagram e já tem 1,289 bilhão de usuários ativos

247 - A plataforma de dados Statista, em relatório publicado na terça-feira, 9, informou que o TikTok chegou a 1,289 bilhão de usuários ativos, só perdendo para Facebook, com 2,740 bilhões, e YouTube, com 2,291 bilhões. A rede social chinesa ultrapassou o Instagram, que tem 1,221 bilhão.

Essas são as quatros maiores. Entre outras que estão no top 10, e ficam com meio bilhão de usuários para baixo, são, pela ordem, Sina Weibo, Snapchat, Kuaishou, Pinterest, Reddit e Twitter.

