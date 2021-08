TikTokers Anthony Barajas e Rylee Goodrich morrem após tiroteio em cinema nos EUA

Influenciador Anthony Barajas e amiga Rylee Goodrich foram atingidos na cabeça durante sessão do filme 'The Forever Purge' edit

247 - O TikToker Anthony Barajas, de 19 anos, morreu na manhã deste sábado (31), após ter sido baleado em um cinema na Califórnia na última segunda-feira (26). O ataque matou sua amiga Rylee Goodrich, outra popular tiktoker de 18 anos, segundo a polícia de Corona, ao sul do estado.

Barajas era conhecido por vídeos com esquetes, entrevistas e lip-sync no TikTok, onde tinha mais de 980 mil seguidores. Segundo a agência France Presse, os dois foram baleados em um cinema que exibia o filme "The Forever Purge" ("Uma noite de crime" em português), sobre um governo totalitário que permite que qualquer crime seja cometido por uma noite, incluindo assassinato.

De acordo com as investigações, o motivo do crime ainda não foi revelado mas os policiais suspeitam de um homem chamado Joseph Jimenez, que foi preso com a carteira de Rylee. As autoridades não acreditam que o assassinato dos jovens foi provocado, já que o suspeito e as vítimas não tem nenhuma conexão.

