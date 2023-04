Time coloca Lula na lista das 100 pessoas mais influentes de 2023

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi incluído na lista anual das 100 pessoas mais influentes de 2023 da revista estadunidense Time. Lula aparece na seção dedicada a líderes, ao lado de outros líderes mundiais como o presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, e o líder da Colômbia, Gustavo Petro.

O texto que destaca Lula na lista foi escrito por Al Gore, vice-presidente dos EUA durante os dois mandatos de Bill Clinton, de 1993 a 2001. Gore, que foi o candidato democrata derrotado à Presidência na eleição norte-americana de 2000, descreve o chefe do Planalto como um "climate champion", ou seja, um líder na defesa da causa ambiental.

"Como presidente, Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo –renovando o compromisso do país com a democracia, a justiça e a equidade econômica. Mas em nenhuma outra área ele pode gerar um impacto mais significativo do que nas crises do clima e da biodiversidade”, escreveu Al Gore.

