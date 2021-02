Tino Marcos anuncia que deixará a Globo após 35 anos na emissora

247 - O jornalista Tino Marcos anunciou nesta terça-feira (2) em sua conta no Twitter que deixará a Globo. Ele fica na emissora, onde tem 35 anos de trabalho, até o final de fevereiro, quando encerra uma série de reportagens especiais que vai ao ar no mês de julho.

"Sabedor de que chegaria, vira e mexe eu pensava nele: o dia em que sairia da Globo. Ele deveria ser planejado pra, então, ser festejado. E chegou desse jeitinho mesmo. Com uma sensação bombando, justo a que eu mais desejava: a gratidão. Obrigado a tantos, de tantas gerações", escreveu ele no Twitter.

O diretor de Conteúdo de Esporte da Globo, Renato Ribeiro, enviou à equipe da emissora um comunicado interno falando sobre a saída de Tino.

Leia o comunicado

"Amigas e amigos,

Em julho de 2019, Tino Marcos nos procurou pedindo uma mudança. Queria deixar a cobertura da Seleção Brasileira e o dia-a-dia em geral para se dedicar a projetos especiais. Era o primeiro passo de uma ideia maior: de, aos poucos, se despedir da reportagem.

Na semana passada, Tino nos procurou novamente pra dizer que esse dia chegou. É raro alguém ter a sabedoria, a coragem e a serenidade de decidir parar no auge. Tino quer curtir a vida e ficar perto da família depois de tantos domingos trabalhados, de tantas longas viagens, de tanto tempo afastado de casa. Sem exagero algum, Tino Marcos deixar a reportagem é como Pelé se despedir dos campos.

Tino entrou na Globo em maio de 1986 e foi um dos responsáveis pela criação de um jeito único e bem brasileiro de se contar histórias esportivas na TV. Um gênio do audiovisual, da decupagem frame a frame, da pergunta exata, do texto perfeitamente casado com a imagem. Um estilo que influenciou gerações. Tino é até hoje referência. As reportagens dele se confundem com a história do esporte brasileiro nos últimos 35 anos.

Pra se ter uma ideia do peso de Tino Marcos, no início da carreira - ainda no Cruzeiro - o sonho do Ronaldo era ser entrevistado por ele num jogo do Brasil. Há a história de um aniversário do Fenômeno em Bento Ribeiro em que a maior atração da festa foi o Tino. Ronaldo teve que pedir pra todos "deixarem o Tino em paz pra ele trabalhar."

O microfone do Tino marcou a carreira inteira do Fenômeno e de muitos outros craques. Foi o repórter do tetra e do penta. Soube se reinventar, mudando a linguagem das reportagens ao longo do tempo. Generoso, ajudou na carreira de inúmeros repórteres (me incluo nessa longa lista). Foi inspiração de muita gente. Qual repórter não foi chamado de Tino nas ruas? Virou sinônimo do ofício.

-Galvão!

-Diga lá, Tino!

-Sentiu.

Sentiremos todos, Tino. Seja feliz com Virginia, Pilar e Laura.

Sinta-se abraçado por todos os seus colegas, amigos e fãs,

Renato"

