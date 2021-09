Titi Müller se surpreende com presença de ex-global nos protestos golpistas: ‘não é possível’

Apoie o 247

247 - A apresentadora Titi Müller, de 34 anos, não escondeu a surpresa ao ver um vídeo publicado por Dani Monteiro em seu Instagram neste terça-feira (7), feriado de Independência. A atleta, que já passou pelo “Mais Você, programas do MultiShow e até Esporte Espetacular, divulgou imagens direto de Brasília no protesto em prol do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A informação é do portal MSN.

“7 de setembro, uma data pra lá de especial, tô aqui com a minha família pra poder mostrar o quanto a liberdade é importante, o quanto a gente ainda precisa lutar por ela. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, gente, liberdade de ir e vir”, disse Dani

Ao assistir as imagens, Titi deixou uma comentário na publicação na qual questiona Dani sobre a sua presença no movimento.

Liberdade de expressão? Imprensa? Opinião? Se você realmente quer lutar por tudo isso, tá fazendo o que aí? Dani do céu. Não é possível.”.

