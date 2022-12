TJ-SP condena Allan dos Santos a indenizar Patrícia Campos Mello por ofensas

Desembargadores consideraram que as declarações de cunho sexual do bolsonarista não se enquadram no direito à liberdade de expressão edit

Por Wendal Carmo, CartaCapital - O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, dono do canal Terça Livre, a indenizar a repórter do jornal Folha de São Paulo Patrícia Campos Mello em 35 mil reais por ofensas proferidas contra a jornalista. A decisão, da 6ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP, é passível de recurso.

Durante o julgamento, nesta quinta-feira 15, o desembargador Costa Netto considerou que as declarações de cunho sexual do bolsonarista não se enquadrariam no direito à liberdade de expressão. O voto foi seguido pelas desembargadoras Ana Maria Baldy e Maria do Carmo Honório.

