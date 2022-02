"Todos querem Lula", afirma colunista e ex-diretor do Globo

Ascânio Seleme afirma que as principais forças políticas do Brasil atuam pela volta do ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - Colunista do O Globo e ex-diretor do veículo, Ascânio Seleme publicou artigo neste sábado (5) reconhecendo que as principais forças políticas do Brasil, chamadas por ele de "grandes e distintos contingentes da sociedade brasileira", querem a volta do ex-presidente Lula (PT).

"Até dois meses atrás, ainda se ouvia aplausos a Bolsonaro em escritórios e auditórios da Faria Lima, em São Paulo. Antes do ano passado terminar, era possível identificar apoios sinceros ao presidente em alguns nichos do agronegócio mais moderno. No Congresso, os suportes ideológicos que obteve foram estridentes até o sete de setembro. Mesmo no Judiciário, Bolsonaro contou com alguns simpatizantes declarados. Hoje, iniciado o ano eleitoral, o silêncio é dominante. Mais do que isto, há claros indícios de que a opção é manter Bolsonaro no páreo para que a vitória seja de Lula", declara Seleme.

"Para o Congresso, Ciro mete medo, Moro é uma incógnita e a terceira via não existe. Por isso, o melhor mesmo e o viável é Lula", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o colunista, ministros do STF - sem contar Luiz Fux, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia - "estão convencidos de que Lula vence a eleição talvez ainda no primeiro turno".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE