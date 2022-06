Trecho de programa de Sikêra Jr. viraliza na Argentina e vira piada nacional entre os hermanos (vídeo)

O bolsonarosta ultrapassou as fronteiras do Brasil e virou piada com os "hermanos" argentinos edit

247 - O bolsonarosta Sikêra Jr. ultrapassou as fronteiras do Brasil e virou piada com os "hermanos" argentinos. Graças ao quadro Canta Uma Pra Mim, versão de baixo orçamento do The Voice Brasil, da Globo, o Alerta Amazonas, atração local comandada pelo apresentador, tornou-se um meme na Argentina. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O caso ocorreu em 2019, quando Sikêra Jr. apresentava apenas o telejornal local da TV A Crítica. Na época, o comunicador era uma pedra no sapato da Globo na guerra pela audiência dos telespectadores amazonenses, o que provocou a sua promoção na RedeTV! e o lançamento do Alerta Nacional, programa exibido para todo o Brasil.

A atração regional mesclava notícias com quadros de entretenimento, como o Canta Uma Pra Mim. Uma das participantes da competição foi Priscila Munhoes, que tentou cantar a música Total Eclipse of the Heart, sucesso dos anos 1980 e interpretada originalmente por Bonnie Tyler.

A candidata não sabia falar inglês, e a performance viralizou na internet. Enquanto Priscila soltava a voz, Sikêra Jr. fez caras e bocas que também roubaram a cena. A repercussão foi tamanha que um trecho do programa virou hit entre internautas argentinos, e a atração foi notícia até nos veículos de imprensa do país.

"Talvez seja a música mais conhecida de Bonnie Tyler e também um dos hits mais famosos dos anos 1980: Total Eclipse of the Heart. Não sabemos se por desconhecimento da letra, da língua inglesa ou do bom gosto, uma mulher destruiu a música em um programa brasileiro, o Alerta Amazonas", afirmou uma reportagem do portal TN - Todo Notícias, principal canal de notícias da Argentina --equivalente à GloboNews no Brasil.

No Twitter, uma das publicações argentinas sobre o vídeo conseguiu mais de 20 mil compartilhamentos. "Eu vou morrer, mas esse vídeo me deu a vida eterna", brincou Rodrigo Espector. "Como, na verdade, as pessoas escutam quando você canta músicas em inglês com fones de ouvido", comentou uma internauta identificada como Isabella.

