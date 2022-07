“Trump dos trópicos”, Bolsonaro “pode tentar um golpe”, diz Economist

Apoie o 247

247 - Reportagem da revista britânica The Economist questiona em seu título: “Bolsonaro pode tentar roubar a eleição do Brasil?”. O texto chama o presidente brasileiro de “Trump dos trópicos” e ressalta que ele “coloca em dúvida todo o processo” eleitoral até o momento.

A caminho de perder a eleição, "se jogar seguindo as regras, o presidente tenta reescrevê-las", diz a Economist. "Seus aliados no Congresso aprovaram uma emenda constitucional que permite ao governo exceder os limites de gastos num ano eleitoral."

Ao longo do texto, a pergunta do título vira uma afirmação: "Ele pode tentar um golpe. Nos Estados Unidos, ninguém pensou que o Exército iria apoiar a tentativa de golpe de Donald Trump. No Brasil, algumas pessoas não têm certeza do que os altos escalões militares poderiam fazer".

Segundo a revista, “Bolsonaro está em apuros” e não pode mais alegar que é um outsider na política ou um presidente que acabou com a corrupção para vencer as eleições deste ano.

A The Economist ainda lembra dos ataques de Bolsonaro e seus apoiadores às urnas eletrônicas e as fake news espalhadas por eles. Para a revista, a derrota é quase certa e ele deveria “jogar limpo” na disputa eleitoral.

