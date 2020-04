'Trump é tragédia, Bolsonaro é farsa', diz Noam Chomsky

O linguista norte-americano Noam Chomsky avalia os efeitos da pandemia do coronavírus, Analisa as ações de diversos governos, desde a China até os Estados Unidos, e aponta que o mundo está chegando cada vez mais próximo a um ponto de ruptura edit

247 - Em entrevista ao Tutaméia, Noam Chomsky condena a atuação de Donald Trump: “Ele está agindo para aumentar a contagem de cadáveres”. Para comprovar sua afirmação, alinha as diversas políticas e idas e vindas do presidente norte-americano, que agora busca fugir de suas responsabilidades frente ao desastre que ocorre nos Estados Unidos.

Quando lembramos que as palavras e ações de Trump são imitadas quase ao pé da letra por Bolsonaro no Brasil, Chomsky afirma que ambos atuam no sentido da destruição de seus países. E diz: “Vocês lembram a famosa frase Karl Marx, que dizia que a história se repetia, uma vez como tragédia, outra como farsa. Trump é a tragédia, Bolsonaro é a farsa, seguindo as pegadas de seu senhor.”

Segue comentando: “É muito surpreendente o que aconteceu no Brasil. Nos primeiros 15 anos deste século, o Brasil era um dos países mais respeitados do mundo, liderando as discussões nos assuntos internacionais, com Lula e Celso Amorim sendo considerados grandes estadistas. O Brasil era a voz do Sul, havia enormes elogios para seu desenvolvimento interno, mesmo por parte de instituições financeiras internacionais”.

“O Banco Mundial, em 2016, fez uma avaliação da economia brasileira afirmando que o Brasil tinha vivido sua década de ouro, única na história do país: milhões de pessoas saíram da pobreza, houve aumento da inclusão social, com grandes partes da população deixando a marginalidade por conta dos programas econômicos e sociais”, afirma o linguista ao Tutaméia. Acopanhe o vídeo





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.