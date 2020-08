Trump pressiona para Microsoft comprar TikTok

247 - O presidente dos EUA, Donald Trump, pressiona a Microsoft a comprar a TikTok. A gigante chinesa conta com mais de 800 milhões de usuários ativos, tendo sido o mais baixado no começo do ano. Ele permite que usuários publiquem e compartilhem vídeos curtos, geralmente cômicos.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o TikTok é propriedade da ByteDance, companhia de internet chinesa avaliada em US$ 100 bilhões. Isso provocou uma investigação do app, e autoridades do governo Trump disseram que temem que ele constitua uma ameaça à segurança nacional.”

A matéria ainda sublinha que “o governo Trump está cogitando se ordena que a ByteDance se desfaça de ativos que adquiriu nos EUA em 2017, que mais tarde foram fundidos no TikTok. A agência Bloomberg relatou na sexta que o presidente anunciaria um decreto que obrigaria a ByteDance a vender as operações do TikTok nos EUA.”

