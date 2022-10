TV 247 alcança 1 milhão de inscritos em seu canal no Youtube

Apoie o 247

247 – A TV 247, maior canal de notícias com viés progressista do Brasil, chegou, no dia de ontem, a 1 milhão de inscritos em seu canal no Youtube. A marca foi alcançada no exato momento em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou Jair Bolsonaro na contagem dos votos. Naquele instante, o jornalista Leonardo Attuch, fundador do canal e do site Brasil 247, fez questão de agradecer a todos os telespectadores do canal, que tem pautado sua atuação pela defesa da democracia e dos direitos humanos no Brasil. Confira o exato momento em que a marca foi alcançada:

