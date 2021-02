TV 247 cria canal oficial de clipes, com melhores trechos dos seus programas e das entrevistas

O novo canal no Youtube, chamado “Cortes 247”, visa aumentar o alcance e o compartilhamento do conteúdo jornalístico produzido pela TV 247 edit

247 - A TV 247, hoje o principal canal de jornalismo independente na mídia brasileira, está lançando nesta quinta-feira um novo canal, com os cortes e clipes dos melhores trechos dos programas e das entrevistas da TV 247. Trata-se do canal “Cortes 247”, que tem como objetivo ampliar o alcance e o compartilhamento do conteúdo jornalístico produzido pela TV 247.

Com vídeos curtos, nosso objetivo é atingir um público maior e contribuir para a formação política e cultural da sociedade brasileira. Confiram alguns dos primeiros vídeos publicados, compartilhem o conteúdo, inscrevam-se neste link e ativem as notificações para ficar por dentro das novidades:

