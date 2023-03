TV 247 estreia neste sábado programa Conversas com Hildegard Angel

Primeira entrevistada do novo programa semanal será a jurista Carol Proner, assessora de relações internacionais do BNDES edit

247 - A TV 247 estreia neste sábado (1º), às 21h, o programa Conversas com Hildegard Angel, apresentado pela jornalista Hildegard Angel, uma das profissionais mais respeitadas do país. Com a desenvoltura de quem gosta de conversar e receber, a repórter recebe a cada semana personalidades da vida brasileira em sua casa, diante da Baía de Guanabara Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

Hildegard diz estar animada com o novo programa e promete levar entrevistados de alto nível para as noites de sábado na TV 247. “Quando o Brasil 247 me convidou para ter um programa de entrevistas, voltar a fazer entrevistas na televisão, eu fiquei tão entusiasmada, porque o canal 247 rompeu com a hegemonia neoliberal da opinião única, abriu espaço para a resistência, para o povo brasil ter novas perspectivas, isso me deu muita alegria”, afirmou a Hildegard Angel, que além do novo programa, participa aos domingos do Bom Dia 247.

A primeira entrevistada do Conversas com Hildegard Angel é a jurista Carol Proner, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e assessora de relações internacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Breve trajetória de Hildegard Angel

Cinco décadas de colunismo no Globo, na Última Hora, no Jornal do Brasil, em várias revistas e em seu próprio blog, cobrindo a elite, o empresariado, artistas, cultura, moda, comportamento e política, permitiram à jornalista Hildegard Angel uma visão privilegiada sobre vários setores da vida brasileira, bem como um amplo círculo de relações. Entrevistas na TV não são novidade para Hilde. Na extinta TV Rio, ela dividiu um programa com Oswaldo Sargentelli e Ivon Cury e apresentou o Jornal Delas, jornalístico semanal produzido e realizado só por mulheres.

Na Rede Globo, apresentou o quadro diário de entrevistas Claquete, no programa TV Mulher. Na TV Educativa, Hildegard Angel participou da série de jornalísticos de Fernando Barbosa Lima e conduziu durante quatro anos seu próprio talk show noturno, As Pessoas, sob a direção de Maurício Shermann e de Geraldo Casé.

Empenhada em preservar a memória de sua mãe, Zuzu Angel, e de seu irmão, Stuart Angel, sua causa de vida, há 30 anos ela preside o Instituto Zuzu Angel, que fundou, e também dirige o Museu da Moda, no Rio de Janeiro. Atualmente, ela comenta e analisa o momento político brasileiro no site Brasil 247 e no programa Bom Dia 247, da TV 247, aos domingos, com Leonardo Attuch, Florestan Fernandes e Rodrigo Vianna.

