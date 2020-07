TV 247 lança campanha para chegar a um milhão de inscritos no Youtube

247 - A TV 247 lançou nesta quarta-feira (29), em suas redes sociais, a campanha “Um mais um - Rumo a 1 milhão”, que tem como objetivo dar um salto no número de inscritos no canal do Youtube - atualmente com quase 580 mil inscritos.

“Em três anos, a TV 247 alcançou 579 mil inscritos e criou a maior programação jornalística da internet brasileira com viés progressista e democrático. Queremos agora chegar a um milhão. Se cada um dos inscritos trouxer um amigo ou amiga alcançaremos nosso objetivo”, disse Leonardo Attuch, editor-responsável pela Editora 247, que reúne a TV e o portal Brasil 247.

Apelidada de ‘pós-TV’ pelo editor-executivo e apresentador Mauro Lopes por conta da grande interação do público com os programas da casa, a TV 247 possui uma das comunidades mais engajadas do jornalismo no Brasil.

A identidade visual no Twitter, Facebook, Instagram e também no Youtube foi alterada com o material da campanha, que também está distribuindo a arte a quem se interessar para ser encaminhada por WhatsApp. Faça o download do banner abaixo:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.