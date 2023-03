TV 247 lança Programa Oásis, com Luis Pellegrini e Andrea Trus

Apoie o 247

Oásis

Uma ilha que não precisa do mar para existir

Por Luis Pellegrini

“Vocês, brancos europeus e americanos, são fascinados pelo deserto”, disse o beduíno Ahmed quando visitei sua lojinha instalada no souk de Marrakech, um dos maiores mercados do Marrocos. “Sim, o deserto é belo e encanta – continuou -, mas é perigoso, sem água, sem comida, e tem aquele sol inclemente que, se você não se proteger, ele te mata. Nós beduínos gostamos mesmo é do oásis, e quando atravessamos o deserto sonhamos com ele e não vemos a hora de chegar lá. No oásis tem água, tem comida e tem a sombra das tamareiras, sob a qual podemos descansar e refazer nossas forças”.

Vem de Ahmed a inspiração que deu origem ao nome do programa que estrearemos neste domingo, 5 de março, às 21 horas, na TV 247. Será capitaneado por mim e pela colega Andrea Trus – nós dois jornalistas de natureza inquieta, curiosos, razoavelmente bem humorados, ambos doidos para dar aos espectadores e leitores nossos pitacos sobre os temas quentes do momento. Não apenas temas do momento presente, mas também trazer à tona conhecimentos e sabedorias do passado que possam ser úteis no aqui e agora, e também apontar caminhos que apontem para um futuro melhor, mais seguro, mais saudável e feliz.

A data e o horário do programa foram escolhidos a dedo: trata-se do encerramento de uma inteira semana de atividades da TV 247. Atividades que nada têm de desérticas, mas que podem ser igualmente abrasadoras. Sentimos então que, todos nós, tanto os da equipe 247 quanto nossos amigos espectadores, merecemos um tempo/espaço de informação dinâmica, reflexão, relax, divagação, arte, sonhos e espiritualidade antes de nos entregarmos aos braços de Morfeu para o sono justo que nos levará, na manhã seguinte, a uma nova semana de corre-corre pela sobrevivência. Merecemos, todos, um oásis, e pretendemos que este que lhes oferecemos a partir deste domingo seja o mais adequado possível. Um oásis cheio de histórias e historinhas, mas todas elas com significado. Pois, como dizia o taumaturgo Georges Gurdjieff, “só as histórias exemplares merecem ser contadas”.

O tema de estreia de Oásis é “A calma interior: Tranquilidade de espírito é possível?” Foi pinçado de uma extensa pauta de sugestões pelo nosso diretor Leonardo Attuch. Leo acredita que a paz interior é uma das maiores carências do mundo contemporâneo e que, por causa disso, um sem número de mazelas sociais, psicológicas e de saúde pública e individual se instalam e têm remissão cada vez mais difícil.

É possível reconquistar a paz interior, a tranquilidade do espírito? Sim, é possível. Desde os primórdios, todas as civilizações criaram métodos, sistemas, técnicas e posturas destinadas ao estabelecimento dessa condição essencial à boa saúde e à realização emocional, afetiva, intelectual e espiritual. Oásis falará de várias delas neste programa de estreia. O papo é sério, pois, como escreveu o pensador italiano Amadeus Voldben, “Uma pessoa inquieta e agitada é como um porco-espinho enovelado às avessas, que se tortura com os próprios espinhos”. Com o que certamente concordaria nossa genial sambista Aracy de Almeida que, mais de uma vez proclamou: “O afobadinho come cru”. Ambos, Aracy e Voldben, assinariam embaixo do que escreveu o filósofo francês François de la Rochefoucauld: “O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior”.

