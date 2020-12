TV 247 produz documentário "Natal dos Invisíveis", sobre moradores de rua e a ação do Padre Júlio Lancelotti

247 – A ação social do Padre Júlio Lancelotti e de sua equipe, dedicada aos moradores de rua, é o tema de mais um documentário da TV 247, com imagens captadas no dia 24 de dezembro. Na reportagem, realizada por Leonardo Sobreira e Eric Araujo Monteiro, são ouvidos depoimentos de moradores das calçadas de São Paulo e também do Padre Júlio. "O importante no Natal é a humanização de Deus para que nós sejamos humanizados também, superando todo tipo de preconceito e discriminação", diz ele. Entre 2015 e 2019, a população de rua em São Paulo saltou de 15.905 pessoas para 24.344 indivíduos.

Inscreva-se na TV 247 e confira a reportagem:

O conhecimento liberta. Saiba mais