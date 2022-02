TV 247 transmitirá curso gratuito de combate à desinformação

Apoie o 247

247 - Em meio à delicada e desafiadora conjuntura política do ano eleitoral de 2022, a TV 247 transmitirá, em parceria com a Rede Conecta, da Universidade Federal Fluminense (UFF), um curso gratuito e multidisciplinar de formação de agentes de combate à desinformação, com aulas teóricas e práticas.

Mais de dez professores, especialistas em diferentes áreas e de universidades públicas de todo o Brasil - como Sergio Amadeu (UFABC), Lênio Streck (Unisinos), João Cezar de Castro Rocha (UERJ) e Thaiane Moreira de Oliveira (UFF) - lecionam um conjunto de três módulos que permitirão ao aluno estar apto a identificar problemas na informação, construir o argumento e fazer o contraponto de forma efetiva.

O aluno terá acesso à introdução à teoria da comunicação, à psicologia social e ao conhecimento sobre desinformação e seus efeitos políticos e sociais, comunicação 4.0 e a métodos de ação política nas redes para o combate à desinformação. Estará apto ainda a promover ações diretas, como agente, que possibilitem desconstruir e ressignificar a má informação em seus espaços de atuação virtual e físico/geográfico comunitário.

Divisão de etapas e módulos

O Curso de Formação de Agentes de Combate à Desinformação será dividido em duas etapas, a primeira teórica conceitual e a segunda destinada à compreensão de métodos e práticas de ação direta para formação de brigadas de combate à desinformação.

A primeira etapa é composta por três módulos, organizados para possibilitar maior imersão dos alunos conforme a disponibilidade e interesse de cada um. O primeiro módulo é voltado para “Definições conceituais e desafios contemporâneos no enfrentamento à desinformação no contexto de crise democrática”, no qual o aluno terá acesso a conteúdos que vem permeando a pesquisa científica de combate a desinformação, desenvolvidos por diversas áreas do conhecimento que se debruçam sobre a problemática da desinformação e suas consequências para a democracia.

O segundo módulo se refere às “Ferramentas da linguagem e comportamento no contexto de desinformação”, com o objetivo de apresentar como a linguagem é utilizada como armas semióticas e psicológicas no campo das disputas sobre a informação.

O terceiro módulo da primeira fase é destinado ao conhecimento sobre o “Ecossistema Midiático e Jornalístico” na produção de sentidos no contexto de desinformação. Nesse módulo, o agente aprenderá um pouco mais sobre como as tecnologias da informação vem pautando politica, economica e socialmente nos mais variados aspectos da vida cotidiana.

“As aulas serão ferramentas essenciais para o combate às fake news durante a campanha presidencial. A extrema direita aparenta ter armas ainda mais sofisticadas e perversas do que vimos em 2018”, acredita Gisele Federicce, diretora do 247. “É um privilégio ter acesso a todo esse material sem custo. Por isso o apoio financeiro, de forma voluntária, aos pesquisadores que trabalharam arduamente para colocar esse projeto em pé sem ganhar nada por isso é também um apoio à ciência e à educação em tempos de negacionismo do conhecimento”, completa.

Serviço:

Custo: gratuito (mas recebe apoio para pagar pesquisadores voluntários; apoie aqui pelo Catarse ou Pix: [email protected])

Duração: 12 aulas semanais (primeiro módulo) + oficina

Formato: aulas gravadas de cerca de 45 minutos; ao final, live com professor

Data e exibição: início em 4 de março; toda sexta às 21h na TV 247

Quem pode participar: qualquer pessoa no primeiro módulo; no segundo, haverá grupos online para atuação coletiva no combate à desinformação nas redes sociais

Mais: Todas as aulas ficarão disponíveis no canal da TV 247 no Youtube, nas plataformas da Rede Conecta e nas redes do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos Institucionais - INCT/InEAC-UFF

Redes sociais da Rede Conecta: Twitter , Facebook , Instagram e site

Apoio: Por pix: [email protected] | e/ou Catarse: www.catarse.me/rede_conecta_apoio

Contexto político e mídias digitais

As redes digitais ligadas à extrema direita no Brasil, assim como parte da mídia mainstream liberal, vêm utilizando discursos de contestação da ciência, de negação à política e às instituições como forma de estratégia de ação política. A desinformação tem sido considerada uma das grandes preocupações mundiais, por organizações como a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Nos últimos anos, tem sido recorrente uma preocupação no debate público e político sobre temas como “pós-verdade”, “fatos alternativos” e “notícias falsas”, nos meios de comunicação e também nas discussões acadêmicas. Frequentemente associados às disputas sobre a produção de verdade, as chamadas fake news podem ser associadas à contestação da informação como forma de desautorização da veracidade informacional ou ataques geopolíticos no qual a informação tem sido o alvo de conflitos entre potências.

De forma a combater efetivamente a desinformação e oferecer uma resposta rápida à massificação da informação duvidosa ou falsa, acadêmicos têm se debruçado sobre práticas e métodos que possam auxiliar na construção de mecanismos eficientes para o trabalho de supressão a más práticas comunicacionais.

Pesquisas produzidas nas mais variadas áreas do conhecimento têm colaborado para uma maior compreensão dos fenômenos comunicacionais em plena revolução 4.0, oferecendo subsídios para a aplicação de pesquisas e ações junto à sociedade na construção de ferramentas eficientes para contrapor a desinformação.

O objetivo da Rede Conecta e Inteligência Artificial e Educação Científica e Midiática e seus parceiros em nível acadêmico, social e institucional, é criar possibilidades de ação conjunta entre a academia e a sociedade, dentro de uma perspectiva de ação direta de vanguarda, promovendo pesquisas aplicadas em colaboração com os mais diversos setores da sociedade.