TV Cultura divulga salários dos apresentadores do Roda Viva

247 - A Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura, foi obrigada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação a divulgar os salários de todos os apresentadores do programa Roda Viva nos últimos dez anos (cinco). São eles: Mario Sergio Conti, Augusto Nunes, Ricardo Lessa, Daniela Lima e Vera Magalhães.

Os números foram publicados no Twitter neste sábado (22) pelo jornalista Luiz Fernando Toledo, que fez a solicitação via Lei do Acesso à Informação (LAI) em março de 2020. O pedido foi recusado em duas instâncias sob a alegação de “sigilo contratual” e acabou sendo aceito na terceira instância.

O salário de Vera Magalhães, apresentadora atual, já havia sido divulgado pelo presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, a pedido do deputado estadual Gil Diniz, do PSL de São Paulo. À época, Maluf afirmou que, apesar do parecer jurídico que o impedia de tornar público os valores, poderia divulgar o dado em um encontro pessoal com o parlamentar.

“De posse da informação prestada por Maluf, o deputado fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa dando a entender que Vera recebia R$ 500 mil mensais (o total que receberia em dois anos de contrato). Essa distorção levou a TV Cultura e a própria Vera, ainda em março de 2020, a divulgarem o valor informado (R$ 22 mil mensais)”, explicou o colunista Mauricio Stycer .

“Diante dos números compatíveis com a prática de mercado, Douglas Garcia (PSL) e Gil Diniz (PSL) distorceram as cifras e divulgaram o valor total do contrato, um total de dois anos de salário. Ao produzir um número que fosse um escândalo, fizeram o que parece ser a sua única razão de viver: espalharam hashtags difamatórias com seus robôs”, disse a TV Cultura em nota.

O jornalista Luiz Fernando Toledo argumentou em seu recurso querer esclarecer a fake news. Confira seus tuítes:

No ano passado mostramos, em relatório da Abraji, que a Fundação Padre Anchieta “vazou” o salário de uma das apresentadoras para um deputado, que usou a informação para espalhar desinformação. Já para outros cidadãos, os dados corretos eram negados.https://t.co/0PRC3Dv7Mn — Luiz Fernando Toledo (@toledoluizf) May 22, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.