TV Cultura fechou contrato de R$ 8 milhões por cinco anos de Manhattan Connection

Presidente da FPA é vice-presidente de empresa que fechou contrato com a emissora. Programa tem como um de seus âncoras o jornalista Diogo Mainardi

Portal Forum - A TV Cultura, emissora pública da Fundação Padre Anchieta sediada em São Paulo, fechou um contrato de R$ 8 milhões com uma empresa chamada Blend Negócios, Divulgação e Editoração Ltda. para veicular por cinco anos o programa Manhattan Connection, que tem como um de seus âncoras o jornalista Diogo Mainardi. Antes, o programa passava na TV Globo.

O contrato está disponível de forma pública no site de editais da Fundação Padre Anchieta. O valor, no entanto, não é o que mais chama atenção no documento.

A Blend, empresa que consta como licenciada, foi criada apenas um dia antes do negócio entre as duas partes ser assinado, em 28 de dezembro de 2020. O acordo com a FPA foi assinado em 29 de dezembro.

Além disso, o nome de Gilberto da Silva consta como único sócio da empresa. As informações de contato do empresário remetem a uma outra empresa, a Global Council of Sales Marketing (GCSM), que pertence ao Grupo Innsbruck.

