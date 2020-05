TV Globo: Bonner foi cortado ao vivo por vinheta do Jornal Nacional (vídeo)

247 - Em edição do Jornal Nacional nesta terça-feira, 5, o apresentador William Bonner foi cortado pela vinheta do intervalo enquanto fazia uma chamada de reportagem para o bloco seguinte, complementando a introdução de Renata Vasconcelos.

"A seguir: o que o ex-ministro Sergio Moro disse à Polícia Federal no depoimento de sábado", abriu Renata. "Ele reafirmou que o presidente...", começou a dizer Bonner, quando entrou a vinheta com a trilha sonora do JN. O ocorrido se tornou Trending Topics no Twitter na noite de terça.

cortaram o Bonner e foram pro intervalo meu deus kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

