TV pública alemã destaca relação do clã Bolsonaro com as milícias

Reportagem relata o avanço das milícias no estado do Rio de Janeiro e a conexão do miliciano Alexandre da Nóbrega com Flávio Bolsonaro e o assassinato da vereadora Marielle Franco edit

Revista Fórum - Reportagem do canal de notícias Tagesschau, que é público, destacou o avanço das milícias no Rio de Janeiro e a ligação da família Bolsonaro com miliciano de Rio das Pedras. O assassinato de Marielle Franco e a conexão paramilitar com vereadores da cidade também foram destaques.

“Na Câmara de Vereadores do Rio, os parlamentares de direita são condierados o braço estendido da milícia. A maioria deles também são ex-policiais militares. Os políticos que estão no caminho do cartel criminoso devem temer por suas vidas”, diz a reportagem.

Em seguida, o canal relata o assassinato de Marielle Franco e de como personagens acusados de terem participado do assassinato da vereadora possuem laços estreitos com a família Bolsonaro.

Leia mais na Fórum.

