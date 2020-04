TV vinculada à igreja de R.R. Soares demite em massa

247 - A Rede Internacional de Televisão (RIT TV), braço da Igreja Internacional da Graça de Deus, do empresário e pastor de R. R. Soares, iniciou o processo de cortes em massa.

De acordo com o site Comunique-se, as demissões atingem diversas praças e devem reduzir em 80 os postos de trabalho no veículo de comunicação liderado pelo religioso R. R. Soares. Mas a praça mais atingida é a de São Paulo.

Jornalistas estão sendo demitidos, além de repórteres e produtores a diretores, passando por cinegrafistas e editores.

“Fila na clínica para fazer exame demissional”, lamenta um dos demitidos em contato com a reportagem do Portal Comunique-se que não quis se identificar.

“Tem funcionários com 10, 15, 20 anos de casa sendo demitidos”, acrescenta.

Igrejas fechadas

A crise acontece em meio à pandemia do novo coronavírus em que as igrejas estão fechadas. Por meio de uma de seus programas, R. R. Soares pediu que os fiéis fizessem doações pela internet.

“Se você não sabe fazer a transferência [online], um filho, uma filha, uma pessoa pode fazer para você pelo computador”, indicou.

