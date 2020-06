TVs católicas oferecem a Bolsonaro “mídia positiva” na pandemia em troca de mais verbas da Secom

Proposta foi feita no último dia 21, em videoconferência com a participação de Jair Bolsonaro. Em troca de “mídia positiva” para ações do governo na pandemia, emissoras pedem anúncios estatais e outorgas para expandir suas redes de comunicação edit

Revista Fórum - Padres e leigos conservadores que controlam boa parte do sistema de emissoras católicas de rádio e TV ofereceram ao presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) “mídia positiva” para ações do governo na pandemia do novo coronavírus. Em troca, porém, eles pedem anúncios estatais e outorgas para expandir sua rede de comunicação.

De acordo com matéria do repórter Felipe Frazão, publicada no Estadão deste sábado (6), a proposta foi feita no último dia 21, em videoconferência com a participação de Bolsonaro. A reunião foi pública e transmitida por redes sociais do Planalto e pela TV Brasil. O grupo solicitou acesso ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e, principalmente, à Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

