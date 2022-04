Twitter anuncia pacote de medidas para eleições no Brasil

Apoie o 247

Sputnik Brasil - A rede social Twitter decidiu lançar, nesta segunda-feira, 4, algumas iniciativas visando proteger o debate durante as campanhas presidenciais e as eleições brasileiras.

Nas novas regras, a plataforma usará etiquetas para identificar perfis de candidatos e fará curadoria de posts com informações confiáveis no recurso Moments, que contará com uma seção especial sobre as eleições, de acordo com a Folha de S.Paulo.

O Twitter também poderá sinalizar e reduzir a visibilidade de tuítes que incentivem usuários a não votar ou induzam eleitores ao erro durante o processo.

As medidas não são novas e foram implementadas nas eleições de 2020 nos EUA, entretanto, a chegada dos novos recursos ao Brasil é fruto da adesão da plataforma ao Programa de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

