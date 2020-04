Twitter apaga publicações de Silas Malafaia que infringiam regras sobre coronavírus

247 - O Twitter apagou sete publicações da conta do pastor Silas Malafaia na noite desta quinta (2). No lugar das publicações, feitas durante a tarde, aparece a mensagem: "Este tweet não está mais disponível". A informação é do Portal G1.

A rede social disse que as publicações "infringiam regras sobre coronavírus".

Em nota, o Twitter disse que "anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir COVID-19."

