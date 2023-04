Twitter diz que removeu mais conteúdo no primeiro semestre de 2022 do que nos seis meses anteriores no Brasil

Apoie o 247

Por Sheila Dang

(Reuters) - O Twitter disse nesta terça-feira ter exigido que usuários retirassem mais de 6,5 milhões de conteúdos no primeiro semestre de 2022, antes que a plataforma de mídia social fosse adquirida pelo bilionário Elon Musk, um aumento de 29% em relação ao segundo semestre de 2021.

A companhia divulgou o número de remoções de conteúdo no mesmo dia em que a União Europeia disse que a plataforma estaria entre as 19 empresas de tecnologia sujeitas a novas regras que exigem que as empresas compartilhem dados com autoridades, façam mais para combater a desinformação e conduzam auditoria independente e externa.

O descumprimento das regras -- algumas das regulamentações mais rígidas do mundo sobre plataformas online -- pode resultar em multas de até 6% da receita global ou até mesmo na proibição de operar na UE, segundo o site da Comissão Europeia.

O comunicado do Twitter nesta terça-feira veio na forma de uma breve publicação no blog da empresa, que disse que daria uma atualização sobre o "caminho a seguir em relação a relatórios de transparência" ainda este ano.

A publicação de relatórios de transparência é um dos requisitos das novas regras da UE relacionadas à internet. O Twitter não divulgou o número de pedidos atendidos.

(Reportagem de Sheila Dang em Dallas)

((Tradução Redação São Paulo))

