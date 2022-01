Twitter escreve nota vaga sem explicar problemas em política de fake news

Apoie o 247

ICL

247 - O Twitter está sendo denunciado de ser conivente com a divulgação de notícias falsas na plataforma. Usuários subiram a hashtag #TwitterApoiaFakeNews, que circulou na rede social nesta quarta-feira, 5.

Uma das críticas à plataforma é por ter dado o selo de “perfil verificado” a uma youtuber bolsonarista, Bárbara Destefani, acusada de desinformação sobre a vacinação contra a Covid-19.

Também, entre outras coisas, o Twitter excluiu o Brasil de ferramenta anti-fake news sobre vacinação usada nos EUA há 5 meses.

PUBLICIDADE

Para se explicar, a empresa divulgou uma nota vaga em que não explicou sua política em relação à propagação de fake news.

Leia a nota do Twitter na íntegra:

PUBLICIDADE

O Twitter está testando, por enquanto nos EUA, Coreia do Sul e Austrália, a possibilidade de as pessoas denunciarem conteúdos que estejam potencialmente em violação de suas regras relacionadas à covid-19.

Este seria um passo complementar aos esforços proativos iniciados e aprimorados globalmente pela plataforma desde março de 2020, incluindo parcerias com especialistas e autoridades no assunto como a Organização Mundial de Saúde - e localmente a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS -, para identificar e agir sobre conteúdos que violem as políticas do Twitter.

PUBLICIDADE

A ampliação do teste e eventual implementação da ferramenta dependerá dos resultados aferidos.