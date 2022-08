Twitter fica fora do ar e milhares de usuários deixam de acessar a rede social

Os problemas foram notificados tanto no aplicativo móvel (55%) como na versão Web (45%) na tarde desta terça-feira (9); Twitter disse que está investigando a causa edit

247 - Milhares de usuários do Twitter ficaram sem acesso à plataforma por alguns minutos nesta terça-feira (9), de acordo com informações do site de rastreamento de interrupções Downdetector.

Mais de 32 mil relatórios de interrupções foram registrados no site que rastreia interrupções de várias fontes.

O Twitter ainda não informou a causa da interrupção, mas disse em comunicado enviado por email que “estamos analisando isso agora, entraremos em contato o mais rápido possível”.

Os problemas foram notificados tanto no aplicativo móvel (55%) como na versão Web (45%).

