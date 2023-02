Twitter recebe cartão amarelo da UE por combate ineficiente à desinformação

Desempenho do Twitter ficou abaixo de redes Google, Meta, Microsoft e TikTok edit

BRUXELAS (Reuters) - O Twitter levou uma advertência da Comissão Europeia nesta quinta-feira, já que seus esforços de combate à desinformação ficaram abaixo das medidas tomadas por Google, Meta, Microsoft e TikTok.

As empresas apresentaram relatórios de progresso sobre o cumprimento de medidas de combate à desinformação nos últimos seis meses.

Os relatórios incluíram dados sobre receita de publicidade que as empresas haviam evitado de agentes promotores de desinformação, número ou valor de anúncios políticos aceitos ou rejeitados e casos de comportamentos manipulativos detectados.

No ano passado, a Comissão Europeia vinculou um código de conduta às medidas de combate à desinformação reunidas sob a Lei de Serviços Digitais e que permite aos reguladores multar empresas em até 6% de seu faturamento global por violações.

A vice-presidente da Comissão de Valores e Transparência, Vera Jourova, criticou o Twitter.

"Estou decepcionada ao ver que o relatório do Twitter está atrasado em relação aos outros e espero um compromisso mais sério com suas obrigações", disse Jourova em um comunicado.

A executiva da União Europeia disse que o relatório do Twitter carece de dados e não contém informações sobre compromissos. A companhia não comentou o assunto.

"O circo no Twitter está minando os próprios fundamentos do código de conduta. Eles colocaram a barra tão baixa que ninguém está olhando para as falhas de outras plataformas", disse o diretor de campanha da ONG Avaaz, Luca Nicotra.

"O Google não fez nenhum progresso na colaboração com verificadores de fatos e está realmente atrasado em transparência e acesso aos dados. O TikTok está tentando alcançá-lo, mas seu algoritmo ainda está acelerando massivamente a desinformação. Apesar de algum progresso, o tamanho da Meta significa que eles ainda são frequentemente uma das maiores fontes de desinformação", disse ele.

O Google disse que estava comprometido em tornar o código de conduta um sucesso. A Meta disse que investiu pesadamente em seus esforços e que suas equipes continuam trabalhando para melhorar sua ação. O TikTok disse que aumentará seus esforços.

