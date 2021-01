Twitter suspende conta da Nova Assembleia venezuelana, que tem maioria pró-Maduro

No entanto, a conta da outra Assembleia Nacional, controlada pelo golpista Juan Guaidó e seus aliados, continua operando normalmente edit

247 - O Twitter suspendeu a conta da Assembleia Nacional da Venezuela, eleita democraticamente, após "violação de regras" da comunidade.

No entanto, a conta da outra Assembleia Nacional, controlada pelo golpista Juan Guaidó e seus aliados, continua operando normalmente.

A conta de Nicolás Maduro também continua ativa, mas diversos de seus aliados tiveram as suas suspensas.

"Como suspendem a conta de [Donald] Trump? Mas, quando na Venezuela existiram tentativas de golpe de Estado, como em 30 de abril, não suspenderam a conta de Guaidó. Nem de Leopoldo López, nem dos golpistas. 'Dupla moral", disse o presidente em uma série de postagens.

As informações foram reportadas no Tilt, do Uol.

