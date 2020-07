Twitter suspende conta de filho de Trump por fazer propaganda de cloroquina. Mas e Bolsonaro?

247 - O Twitter suspendeu de maneira temporária a conta de Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por divulgar um vídeo sobre uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19. O medicamento não tem eficácia comprovada no combate à doença.

A plataforma, no entanto, não tomou nenhuma medida contra Jair Bolsonaro, que vem ostensivamente fazendo propaganda do uso da cloroquina contra a Covid-19. O próprio Bolsonaro afirma ter tomado o medicamento no tratamento da doença causada pelo coronavírus.

No caso estadunidense, Andy Surabian, porta-voz do filho do presidente, criticou o Twitter ao compartilhar uma captura de tela que mostrava que a plataforma havia limitado temporariamente alguns dos recursos da conta de @DonaldJTrumpJr. “Está fora do papel do Twitter silenciar alguém por compartilhar as opiniões de profissionais médicos que discordam de sua narrativa anti-hidroxicloroquina”,

Um porta-voz da plataforma disse à agência Reuters que a conta não tinha sido suspensa. “A captura de tela compartilhada diz diretamente que o Twitter requeria a exclusão do tuíte porque violava nossas regras e que limitávamos algumas funcionalidades da conta por 12 horas”, afirmou o porta-voz.

Trump também retuitou uma publicação na noite de segunda-feira acusando o médico Anthony Fauci e democratas de suprimir o uso de hidroxicloroquina para tratar o novo coronavírus e incluiu um link para o vídeo, no qual os médicos desconsideram a necessidade de máscaras faciais em meio à pandemia. O vídeo também foi retirado do Facebook e do YouTube, da Alphabet, depois de ser amplamente compartilhado.

This account has not been permanently suspended. Per the screenshot, the Tweet requires deletion because it violates our rules (sharing misinformation on COVID-19), and the account will have limited functionality for 12 hours. More in our rules: https://t.co/0wHWVV5QS4 https://t.co/0gq7rlaNw7 — Twitter Comms (@TwitterComms) July 28, 2020

