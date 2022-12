Twitter suspende conta de Kanye West após novas declarações absurdas

Apoie o 247

247 - O dono do Twitter, Elon Musk, suspendeu a conta de Kanye West, menos de dois meses após ela ser restabelecida, anunciou o bilionário nesta quinta-feira (1º). Ele alegou que o rapper incitou a violência e violou as regras da plataforma digital. As informações são do portal G1.

Kanye West foi suspenso após postar uma imagem de suástica nazista entrelaçada à estrela de Davi, símbolo do Judaísmo.

"Só para esclarecer que sua conta foi suspensa por incitar a violência", disse Musk em resposta às declarações antissemitas e admiração por Hitler por parte de West.

Horas antes, o rapper - agora conhecido como Ye - fez comentários antissemitas e elogiou Adolf Hitler em entrevista ao teórico da conspiração Alex Jones. Ele usava uma máscara preta cobrindo completamente o rosto e discursou sobre pecado, pornografia e o diabo."Eu amo Hitler", disse o artista, em uma longa e confusa entrevista da qual também participou o supremacista branco Nick Fuentes.

