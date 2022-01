Twitter verifica perfil de bolsonarista acusada de fake news pelo TSE

O perfil da bolsonarista Bárbara Destefani, que foi desmonetizado no YouTube a mando do TSE, ganhou um selo de verificação no Twitter edit

Metrópoles - O Twitter deu um selo de verificação de autenticidade ao perfil de uma ativista bolsonarista que já foi acusada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de espalhar mentiras nas redes sociais.

O selo do Twitter foi concedido a Bárbara Destefani, que atende na rede social pelo apelido “Te Atualizei”. O canal de Bárbara no YouTube estava entre os onze perfis que tiveram os meios de financiamento bloqueados no YouTube, em agosto do ano passado, por determinação do ministro do TSE Luis Felipe Salomão. Os canais foram desmonetizados por veicularem fake news, segundo a decisão de Salomão.

