Ucrânia estimula hostilidade contra correspondentes, relata jornalista em Kiev

247 - O assessor de imprensa das Forças Armadas Ucranianas em Kiev, Vladmir Fito, usou as redes sociais para estimular que militares e milicianos ucranianos abram fogo contra qualquer pessoa que for encontrada em áreas controladas pela Rússia, mesmo que estejam portando identificação de jornalista., destaca reportagem de André Liohn, no site UOL.

"Caros defensores do nosso povo! Dirijo-me a você com um grande pedido. Se você vir uma pessoa vestindo um colete com a escrita PRESS, não são jornalistas reais porque não são credenciados em nosso Exército. Estes são apenas propagandistas perigosos. O título de jornalistas não se aplica a eles. Eles devem ser atacados, diz a postagem de Fito no Twitter.

“A manifestação do assessor de imprensa vem exatamente depois da morte de três jornalistas estrangeiros em apenas uma semana em Kiev. No domingo (13), o fotógrafo e documentarista Brent Renaud foi morto em Irpin quando cruzou um check point com um motorista ucraniano tentando documentar a fuga de civis da cidade de Bucha. O fotógrafo colombiano-americano, Juan Arredondo, que também estava no carro, sobreviveu. Apenas dois dias depois, dois jornalistas que trabalhavam para a Fox News, o cinegrafista Pierre Zakrzewski e a produtora Oleksandra Kuvshinova, foram mortos a poucos quilômetros de distância de onde Brent e Juan foram atacados”, destaca a reportagem.

Ainda segundo Liohn “o governo ucraniano foi rápido em responsabilizar o Exército russo pelas mortes mesmo que, no caso de Brent, as circunstâncias ainda não tenham sido devidamente investigadas”.

