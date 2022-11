Ultimato de Elon Musk provoca debandada no Twitter

Musk foi ao Twitter na noite de quinta-feira e disse que não estava preocupado com as renúncias, pois "as melhores pessoas ficam" edit

Reuters - Estima-se que centenas de funcionários do Twitter tenham decidido deixar a empresa de mídia social após um prazo de quinta-feira do novo proprietário, Elon Musk, de que os funcionários se inscrevam para "longas horas em alta intensidade" ou saiam.

As saídas destacam a relutância de alguns dos cerca de 3.000 funcionários do Twitter em permanecer em uma empresa onde Musk demitiu metade da força de trabalho, incluindo a alta administração, e está mudando impiedosamente a cultura para enfatizar longas horas e um ritmo intenso.

Musk foi ao Twitter na noite de quinta-feira e disse que não estava preocupado com as renúncias, pois "as melhores pessoas ficam".

O proprietário bilionário também acrescentou: "Acabamos de atingir outro recorde histórico no uso do Twitter...", sem dar detalhes.

Musk se encontrou com alguns funcionários importantes na quinta-feira para tentar convencê-los a ficar, disse um funcionário atual e um funcionário que saiu recentemente que está em contato com colegas do Twitter.

A empresa também notificou os funcionários de que fechará seus escritórios e cortará o acesso por crachá até segunda-feira, segundo duas fontes. Agentes de segurança começaram a expulsar alguns funcionários de um escritório na noite de quinta-feira, disse uma fonte.

Mais de 110 funcionários do Twitter em pelo menos quatro continentes anunciaram sua decisão de sair em postagens públicas no Twitter analisadas pela Reuters, embora cada renúncia não pudesse ser verificada independentemente. Cerca de 15 funcionários, muitos deles na área de vendas de anúncios, manifestaram a intenção de permanecer na empresa.

Na ferramenta de bate-papo interna do Twitter, mais de 500 funcionários escreveram mensagens de despedida na quinta-feira, disse uma fonte familiarizada com as notas.

Uma pesquisa sobre o aplicativo de local de trabalho Blind, que verifica os funcionários por meio de seus endereços de e-mail de trabalho e permite que eles compartilhem informações anonimamente, mostrou que 42% dos 180 entrevistados optaram por "Opção de saída, estou livre!"

Um quarto disse que escolheu ficar "com relutância" e apenas 7% dos participantes da pesquisa disseram que "clicaram sim para ficar, sou hardcore".

O número exato de funcionários que pretendem deixar a empresa não pôde ser estabelecido imediatamente.

O Twitter não respondeu a um pedido de comentário.

