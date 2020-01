Um dos maiores jornais do mundo, The Guardian destaca "imprecionante" de Weintraub

Principal periódico inglês dedicou uma matéria à falta de intimidade do ministro da Educação brasileiro com a ortografia edit

Revista Fórum - A falta de intimidade do ministro da Educação com a pasta que administra atravessou o mundo e chegou até o Reino Unido. Nesta quinta-feira (9) o periódico inglês The Guardian, considerado um dos maiores jornais do mundo, dedicou toda uma matéria aos erros crassos de Abraham Weintraub.

O mote da reportagem é o último “deslize” do ministro. Na quarta-feira (8), ao agradecer um afago feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o chefe do MEC parece ter se emocionado e embarcado em mais uma gafe, impressionando os usuários do Twitter com um “imprecionante”. Isso mesmo, o ministro da Educação escreveu a palavra “impressionante” com “c” no lugar do “ss”.

