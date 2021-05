Um dos mais brilhantes jornalistas do País, Milton Coelho da Graça morre de Covid-19

Jornalista e ex-editor da revista Placar, Milton Coelho da Graça é mais uma vítima da covid-19 no Brasil. Carioca com ascendência portuguesa e torcedor do Vasco, ele faleceu aos 90 anos de idade edit

Agenda do Poder - O jornalista Milton Coelho da Graça morreu aos 90 anos vítima de Covid. Filho de imigrantes portugueses, Milton nasceu no Rio de Janeiro, era torcedor do Vasco e da escola de samba Império Serrano. Formou-se em Economia e Direito, mas seguiu a sua paixão e fez carreira no jornalismo.

Nos últimos anos, participou inúmeras vezes do Jogo do Poder, emprestando inteligência e profunda sagacidade às entrevistas.

Começou no Diário Carioca, depois passou por vários jornais, como o Última Hora e O Globo. Jornalista inquieto, ele gostava de experimentar. Foi correspondente internacional em Londres e Nova York.

Também trabalhou em revistas como a Isto É, Quatro Rodas, Placar e Playboy e ainda atuou na televisão e na internet.

Durante a ditadura militar, chegou a ser preso e torturado. Mas nunca deixou de defender valores básicos da democracia como a liberdade de expressão.

Milton também fez parte do Conselho da Associação Brasileira de Imprensa.

