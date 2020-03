Uma brincadeira macabra: Instituto que gravou o “templário” brasileiro tem nazista em suas fileiras

O grupo “Lux Brasil”, que produziu o vídeo bizarro de um cavaleiro templário para convocar para as manifestações pró-Bolsonaro, tem entre seus membros um professor declaradamente nazista edit

Por Cleber Lourenço, na Revista Fórum - As redes sociais foram tomadas por um pitoresco vídeo onde um homem fantasiado de templário convoca as pessoas para a manifestação deste mês contra o Congresso e o STF.

Wander é um flagrante entusiasta do terceiro Reich alemão, chegando até mesmo a batizar seu filho com o nome de Adolf. Em 2014 ele se envolveu em uma polêmica quando câmeras flagram uma suástica em uma piscina na cidade de Pomerode no interior de Santa catarina.

