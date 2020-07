União de Felipe Neto e Gabi Oliveira levou internet ao êxtase

A guinada política do youtuber e empresário Felipe Neto não para de provocar polêmicas e reações no universo digital das redes sociais. A última polêmica foi o convite de Felipe Neto à influencer Gabi Oliveira para que ela coordenasse a produção do conteúdo voltado às crianças e adolescentes edit

247 - A parceria entre Felipe Neto e Gabi Oliveira tem provocado discussões acaloradas nas redes. Seguidores fiéis de Gabi, voltados para o combate ao racismo, não gostaram de ver sua influenciadora associada a um dos mais poderosos influencers do país.

A reportagem do portal Uol destaca que “houve muitas reclamações também de internautas negros, público fiel da produtora de conteúdo, dona de um canal com 569 mil inscritos no YouTube e seguida por 129 mil pessoas no Twitter.”

A matéria ainda relata que “tudo começou no início de julho. Gabi Oliveira aceitou o convite de Felipe Neto para coordenar a produção de conteúdo voltado a crianças e adolescentes de uma de suas plataformas. Ela estará à frente do Canal In, que se até um ano atrás se chamava Irmãos Neto, mas foi reformulado para se descolar da imagem dos dois youtubers.”

E complementa: “a ampliação da diversidade faz parte da estratégia de repaginação. Atualmente, o canal já possui um apresentador negro, além de um gay e uma mulher em sua equipe. Com a chegada da coordenadora, o espaço será repensado para receber novos integrantes e outros quadros.”

