União Europeia alerta Elon Musk: Twitter deve respeitar regras digitais ou sofrerá multas pesadas

247 - O bilionário sul-africano Elon Musk foi alertado que o Twitter deve cumprir as novas regras digitais da UE sob sua propriedade, ou arriscar multas pesadas ou até mesmo uma proibição pelos países do bloco. Estamos abertos mas com as nossas condições.” Pelo menos sabemos o que dizer a ele: 'Elon, existem regras. Você é bem-vindo, mas estas são as nossas regras. Não são suas regras que se aplicam aqui’”, disse o comissário da União Europeia para Mercado Interno, Thierry Breton, ao jornal Financial Times.

Pedido para que Elon Musk siga as regras para moderar o conteúdo ilegal e prejudicial na plataforma foi feito após o emprsário anunciar, na segunda-feira (25) que estava finalizando a compra da rede social por US$ 44 bilhões.

“Os comentários de Breton, um dos reguladores digitais mais influentes da Europa, ocorrem poucos dias depois de Bruxelas aprovar uma nova legislação que forçará as Big Tech a policiar de forma mais agressiva o conteúdo online. Ao lançar sua oferta para o Twitter, Musk delineou planos para afrouxar as políticas de moderação de conteúdo da plataforma de mídia social”, destaca a reportagem.

Breton, porém, disse que queria uma melhor “verificação da realidade” sobre os planos de Musk para afrouxar as regras de moderação e alertou que “quem quiser se beneficiar desse mercado terá que cumprir nossas regras. O conselho [do Twitter] terá que garantir que, se operar na Europa, terá que cumprir as obrigações, incluindo moderação, algoritmos abertos, liberdade de expressão, transparência nas regras, obrigações de cumprir nossas próprias regras para discurso de ódio, pornografia de vingança [e] assédio.” “Se [o Twitter] não cumprir nossa lei, há sanções – 6% da receita e, se continuarem, proibidas de operar na Europa”, completou.

