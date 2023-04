União Europeia endurece punição contra grandes plataformas que não reprimirem a desinformação

Apoie o 247

ICL

RT - A Comissão Europeia designou 19 plataformas online sob sua Lei de Serviços Digitais, uma medida que as expõe a multas pesadas se direcionarem anúncios a determinados usuários, publicarem conteúdo ilegal ou não “resolverem a disseminação da desinformação” .

Em um anúncio na terça-feira, a comissão nomeou 17 “Plataformas Online Muito Grandes” e dois “Mecanismos de Busca Online Muito Grandes”, definidos como aqueles que atingem pelo menos 45 milhões de usuários ativos mensais. Entre as plataformas citadas estão Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, enquanto o Google e o Bing da Microsoft são os dois buscadores designados.

A decisão significa que, a partir de agosto, essas plataformas devem estar em conformidade com a Lei de Serviços Digitais (DSA) da UE, uma legislação abrangente que entrou em vigor em novembro.

Para evitar multas de até 6% de seu faturamento anual global, a comissão afirmou que essas plataformas devem rotular todos os anúncios como tal e evitar direcionar anúncios a usuários com base em “dados confidenciais”, como etnia, sexualidade ou orientação política.

A segmentação de anúncios para crianças não será mais permitida e as plataformas terão que “redesenhar seus sistemas para garantir um alto nível de privacidade, segurança e proteção de menores”, disse a comissão.

Em relação à moderação de conteúdo, as plataformas serão obrigadas a restringir a “difusão de conteúdo ilegal” e “tratar da disseminação de desinformação”. Todo o texto da DSA menciona a palavra “desinformação” 13 vezes sem defini-la. Ativistas da liberdade de expressão argumentaram que o termo é frequentemente usado pelos governos para silenciar narrativas factualmente corretas , mas politicamente inconvenientes .

A comissão também alertou que as plataformas e os mecanismos de busca precisarão abordar os “efeitos negativos sobre a liberdade de expressão”, uma exigência que pode colidir com a demanda de combater a “desinformação”.

Enquanto o DSA estava sendo elaborado no ano passado, as autoridades da UE apontaram o Twitter como uma empresa que seria forçada a cumprir seus requisitos. Imediatamente depois que o bilionário Elon Musk comprou a plataforma e começou a reverter algumas de suas políticas restritivas de discurso, o chefe da indústria da UE, Thierry Breton, declarou que “na Europa, o pássaro voará de acordo com nossas regras europeias”.

Dois meses depois, a Comissária de Valores e Transparência da UE, Vera Jourova, alertou que o Twitter enfrentaria “sanções” se violasse o DSA. Jourova citou a proibição de Musk de vários jornalistas proeminentes – que compartilharam informações sobre seu paradeiro – como possíveis violações do DSA.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.