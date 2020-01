Universal explica fala 'bata a mão no bolso' de bispo Macedo: 'o dízimo é um ensinamento bíblico'

A Igreja Universal do Reino de Deus emitiu uma nota para explicar a fala de do bispo Edir Macedo que causou alvoroço nas redes sociais. Macedo diz no vídeo: "eu não creio que o Espírito Santo queira palmas (...) Ele quer que você bata a mão no bolso". Segundo a Igreja, o dízimo é um ensinamento bíblico" edit