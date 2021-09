Universidades lançam enciclopédia digital sobre América Latina e Caribe

Em parceria, a USP, a UERJ e o Laboratório de Políticas Públicas lançaram o site do Portal Contemporâneo da América Latina e Caribe, versão atualizada e digital da “Latinoamericana – Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em parceria, a USP, a UERJ e o Laboratório de Políticas Públicas lançaram o site do Portal Contemporâneo da América Latina e Caribe, versão atualizada e digital da “Latinoamericana – Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe”, publicada em 2006 na sua versão impressa, com a coordenação do sociólogo Emir Sader.

Além do Brasil, a Latinoamericana foi publicada também na Espanha e na Argentina. No Brasil, a enciclopédia recebeu os prêmios Jabuti e de melhor livro de ciências sociais e de livro de não ficção no ano de 2007.

O site já publicou os 10 primeiros verbetes, sobre países: Venezuela, Porto Rico, México, Equador, Argentina, Costa Rica, Uruguai, Chile, Brasil e Cuba - com a história dessas nações, abordando seus mais diversos aspectos.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE