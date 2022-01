Uso político da doença por Bolsonaro é "vergonhoso", diz Nassif

Apoie o 247

247 - O uso político da suposta facada e das supostas obstruções intestinais de Jair Bolsonaro é "vergonhoso", afirma o jornalista Luis Nassif, no jornal GGN.

Bolsonaro esteve internado nos últimos dias para tratar de uma obstrução intestinal causada por um "camarão mal mastigado".

“O uso político da doença é vergonhoso. Isso ocorre, coincidentemente, sempre que ele está na berlinda. Ocorreu agora com esse besteirol que ele fez, de largar a tragédia na Bahia para descansar [nas praias de Santa Catarina]. Coincidentemente ou não, quando vem o desgaste, vem o carnaval com hospitalização, ‘vai ser operado ou não’, e no final, ele sai andando sem necessidade de cirurgia", declarou o jornalista.

Para Nassif, as internações de Bolsonaro são sempre utilizadas para efeito de vitimização. "todo o jogo de marketing de Bolsonaro está ligado à necrofilia, morte, sempre se colocando como vítima da ‘facada do PSOL’".

O jornalista pediu ainda mais transparência na investigação acerca da suposta facada. "A facada tem uma questão prioritária, que ninguém cuidou de exigir que aconteça: um depoimento público de Adélio. Esse Adélio está trancado sem falar nem com familiares. Teria que se levar os familiares dele ao presídio para ele ter contato ou com a irmã e o sobrinho, e alguém conversar com ele, e não só aqueles advogadas que viraram tutores e nem advogam mais com eles".

