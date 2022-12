Usuários das redes cobram a prisão de Bolsonaro: 'sem anistia sem perdão'

Internautas criticaram a viagem do ocupante do Planalto aos EUA e lembraram das acusações da PF edit

Apoie o 247

ICL

247 - Usuários do Twitter pediram a prisão de Jair Bolsonaro (PL), que deixou o Brasil para passar o Ano Novo nos Estados Unidos com o ex-presidente norte-americano Donald Trump (Partido Republicano).

"Sem anistia sem perdão. Bolsonaro na prisão", escreveu um perfil no Twitter.

Outro usuário disse que Bolsonaro é um "desqualificado".

"Criminoso em fuga", complementou uma pessoa.

Internautas haviam colocado a palavra "criminoso" no Trending topics (tópicos de tendência) no Twitter após investigadores da Polícia Federal (PF) concluírem que o chefe do Executivo federal cometeu crime ao estimular as pessoas a não usarem máscaras de proteção contra o coronavírus.

SEM ANISTIA

SEM PERDÃO

BOLSONARO NA PRISÃO — Ana #LulaPresidente1️⃣3️⃣🚩 (@ana70947612) December 29, 2022

Bolsonaro na prisão já! Sem perdão, sem anistia! Miliciano filho da p*, genocida do kralho. Desqualificado e demente! — Célia Silva (@CliaSil37833001) December 29, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.