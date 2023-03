Usuários não perdoam e hashtag #bolsonaropreso fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

247 - Usuários do Twitter afirmaram que Jair Bolsonaro(PL) deveria ir para a prisão. Nesta segunda-feira (20), a hashtag #bolsonaropreso foi parar no trending topic (tópico em tendência), um dos assuntos mais comentados na rede social.

O caso das joias também foi citado por internautas. Elas foram entregues em 2021 pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil. De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

Um dos dois pacotes de joias tinham produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino. Promotores do Ministério Público Federal (MPF) investigam os bolsonaro.

Crimes na área da saúde foram lembrados na internet. O governo Bolsonaro descartou cerca de R$ 2,2 bilhões em produtos.

Vou festejar é no dia da prisão de bozo,já comprei até uma caixa de rojão.#bolsonaropreso pic.twitter.com/wzwcBpHbdl March 19, 2023

Faz o l/ #bolsonaropreso / faça o l / bozo / governo Bolsonaro / israel / #LulaReconstruindoOBrasil / palácio/ michele / estadão pic.twitter.com/MKTxERq3I5 March 5, 2023

CADEIA NO VAGABUNDO e toda quadrilha da famílicia#BolsonaroPreso pic.twitter.com/PYPhAEQUd6 — @LulaSilvaLivre (@LulaSilvaLivre) March 5, 2023

Esses dois cara de merda sebosos teriam que ir presos!!#bolsonaropreso pic.twitter.com/KbEsjQGLV8 — Mia ❤🚩🚩 (@miamello11) March 16, 2023

