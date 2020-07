Val Marchiori é condenada a pagar R$ 30 mil para Ludmilla por afensas raciais

247 - Val Marchiori foi condenada a pagar uma indenização de R$ 30 mil para Ludmilla por ofensa racial. No Carnaval de 2016, a ex-Mulheres Ricas comparou uma peruca usada pela cantora a uma esponja de aço. A decisão foi publicada na última segunda-feira (29), na 3ª Vara Cível da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e a sentença foi dada por danos morais. A socialite irá recorrer mais uma vez à Justiça. A informação é do portal Na Telinha.

A condenação tem uma correção monetária, a partir da data da publicação da sentença, e juros legais desde a prática do evento danoso. Em 2018, Val já havia sido condenada a pagar uma indenização de R$ 10 mil para a funkeira, mas recorreu alegando ser um mal-entendido, e a sentença foi anulada em segunda instância.

"Eu não concordo. Primeiro, eu posso dar a minha opinião. Eu não xinguei a pessoa, não falei da índole dela, não falei da cor dela. Sou zero racista", disse Marchiori na época da primeira decisão judicial.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.