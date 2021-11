“Vão naufragar abraçados com a história oficial", diz Palmério Dória sobre crítica de Folha e Estado sobre biografia de Lula

"Queriam uma biografia de Lula centrada na Lava Jato. Ou seja: não tem a menor ideia do significado de Lula para o mundo" edit

247 - O jornalista e escritor Palmério Dória usou as redes sociais para criticar o posicionamento dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo sobre a biografia de Fernando Morais sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o jornalista, a crítica publicada nos dois jornais destaca que a Lava Jato, cujo juiz foi declarado suspeito pela mais alta corte do país, foi deixada em segundo plano.

“Folha e Estadão confundem Fernando Morais com Vladimir Neto. Queriam uma biografia de Lula centrada na Lava Jato. Ou seja: não tem a menor ideia do significado de Lula para o mundo. Vão naufragar abraçados com a história oficial, desmoralizada pela Vaza Jato”.

Tanto a Folha quanto o Estado destacam que o livro deixa em segundo plano a versão fraudulenta construída pelo ex-juiz parcial Sérgio Moro, que foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil.

No livro Fernando Morais fala sobre a experiência de Lula na prisão, mas, evidentemente, não compra a versão fraudulenta que foi vendida pela imprensa corporativa a seus leitores nos últimos anos.

