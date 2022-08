Veja atribui a Janones crescimento de Lula na pesquisa BTG/FSB

Lula cresceu quatro pontos desde a última pesquisa e tem chances de vencer no primeiro turno edit

247 - Foi divulgada nesta segunda-feira (15) um levantamento telefônico do Instituto FSB, contratado pelo banco BTG Pactual, que mostra que o ex-presidente Lula (PT), líder em intenções de voto, conseguiu ampliar a distância para Jair Bolsonaro (PL), chegando a 45%, com chances de vencer o pleito já no primeiro turno.

A revista Veja, em matéria publicada na manhã desta segunda, atribui o crescimento de Lula, de quatro pontos percentuais, ao apoio do deputado federal André Janones (Avante-MG).

Janones era pré-candidato a presidente e tinha cerca de dois pontos percentuais nas pesquisas. Ele abriu mão da candidatura para apoiar Lula e passou a ser visto como homem decisivo na comunicação da campanha do petista.

Foram ouvidos 2.000 eleitores por telefone entre 12 e 14 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00603/2022.

